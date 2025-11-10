Slovakya\'da Tren Kazası: 30 Yaralı

Slovakya'da başkent Bratislava yakınlarında iki yolcu treninin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 30 kişinin yaralandığı bildirildi. Slovakya'da başkent Bratislava ile Pezinok arasındaki banliyö hattında seyreden iki yolcu treni çarpıştı. Slovakya Polis Teşkilatı, kazada 30 kişinin yaralandığını duyurdu.

DEMİR YOLU TRAFİĞİ İKİ YÖNLÜ DURDURULDU

Kazanın ardından demir yolu trafiğinin iki yönlü durdurulduğu belirtilerek, Slovakya Demir Yolları'nın (ZSSK), olayla ilgili inceleme başlattığı kaydedildi.