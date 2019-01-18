Smmmo Başkanı Doğan, Gazetecilerle Bir Araya Geldi
57 dakika önce
Çorum Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Ali Can Doğan, gazetecilerin gece gündüz demeden çalışan emektarlar olduğunu belirterek, halkı bilinçlendirme noktasında basın mensuplarının verdiği mücadelenin takdire şayan olduğunu söyledi.
Çorum
Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Ali Can Doğan
, gazetecilerin gece gündüz demeden çalışan emektarlar olduğunu belirterek, halkı bilinçlendirme noktasında basın mensuplarının verdiği mücadelenin takdire şayan olduğunu söyledi.
Çorum SMMMO yönetimi 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
nedeniyle gazetecilerle bir araya geldi. Tarafsız, özgür, ilkeli ve basın ahlak kurallarına uyan bir medyanın toplumsal kalkınmanın, gelişmenin sağlanmasında önemli bir yeri olduğunu dile getiren Doğan, "İletişim ve buna bağlı olarak etkileşim sürecinin belirleyici olduğu günümüzde gazetecilik, insanlara haber ve bilgi akışı sağlama için çok yönlü bir misyon içermektedir. Halkı bilinçlendirme konusunda basın mensuplarının verdikleri mücadele takdire şayandır" diye konuştu. - ÇORUM
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 05:56 Kaynak: İHA
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