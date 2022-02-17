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Snapchat, İçerik Oluşturucularına Reklam Geliri Verecek! - Son Dakika

Snapchat, İçerik Oluşturucularına Reklam Geliri Verecek!

17.02.2022 03:44
Snapchat, İçerik Oluşturucularına Reklam Geliri Verecek!

Snapchat, içerik oluşturucularını kendi platformuna çekebilmek adına, kullanıcıların hikayelerine yerleştirilen reklamlardan pay vereceğini açıkladı.

Snapchat ilk piyasaya sürüldüğü zaman kullanıcıların ana odak noktası olmuştu. Kullanıcılar arasında çok hızlı bir şekilde popüler hale gelen geçici mesajlaşma platformu, yenilikler getirmesi ile de dikkatleri üzerine çekti. Şirket bu süreçte, kullanıcılarını memnun edecek çok sayıda eğlenceli filtreleri beraberinde getirdi.

Snapchat şimdi, ilerlemeye ve yaratıcılar için kar elde edebilecekleri bir platform olarak yerini sağlamlaştırmaya çalışıyor.

Snapchat, Snap Stars için Snapchat hikayeleri sırasında videonun ortasında gösterilen reklamları ekleme planlarını duyurdu.

Snapchat, İçerik Oluşturucularına Reklam Geliri Verecek!

Snapchat, İçerik Oluşturucularına Reklam Geliri Verecek!

Snap Stars, Snapchat'in en büyük ve en popüler yaratıcı fikirlerinden biridir.

Bir Snapchat sözcüsünün yaptığı açıklamada; "Bu yeni reklam özellikleri deneme sürümünde ABD merkezli çok küçük bir grup içerik oluşturucuya sunuldu." Şirket, önümüzdeki aylarda daha fazla Snap Star erişimi vermeyi planlıyor.

Bu özellik sayesinde içerik oluşturucular hikayelerinde videonun ortasında gösterilen reklamları görecek ve reklam gelirinden pay alabilecekler. Snap Star'ın ne kadar para kazanacağı bir ödeme formülü ile belirlenecek. Bu ödeme formülü, içerik oluşturucunun paylaşım sıklığını ve izleyici katılımını dikkate alacak.

Snapchat, İçerik Oluşturucularına Reklam Geliri Verecek!

Snapchat, bir süredir platformunu içerik oluşturucular için karlı hale getirmek için çalışıyor. Raporlara göre, Spotlight adlı TikTok klonu, Snapchat'in yaratıcılarına geçen yıl 250 milyon dolar ödediğini gördü. İçerik oluşturucular ayrıca "Uygulama içi hediye verme ve markaların AR geliştiricileri ve etkileyicileri ile daha kolay işbirliği yapmasına olanak tanıyan Snap'in içerik oluşturucu pazarı aracılığıyla Spotlight'tan kazanç sağlayabilir".

Bu durum Snapchat platformunun, içerik oluşturucular için kazançlı hale getirmeye çalışıldığı ikinci girişimidir.

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Kaynak: Tekmoloji

Son Dakika Teknoloji Snapchat, İçerik Oluşturucularına Reklam Geliri Verecek! - Son Dakika


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