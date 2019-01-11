Soba Kurbanı Çift Toprağa Verildi
1 saat önce
DÜZCE'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatlarını kaybeden Türkan (45) ve Celal Aksu (56) çifti, gözyaşları içinde toprağa verildi.
DÜZCE'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatlarını kaybeden Türkan (45) ve Celal Aksu
(56) çifti, gözyaşları içinde toprağa verildi.
Ağa Mahallesi'nde yaşayan 4 kişilik Aksu ailesinden dün haber alamayan komşuları, polise haber verdi. Adrese gelen polis de itfaiye ve sağlık ekiplerini çağırdı. İtfaiye
erleri eve balkondan girerek kapıyı açtı. İçeri giren polis ve sağlık ekipleri, Celal ve Türkan Aksu çiftinin cansız bedenlerini buldu. Karbonmonoksitten zehirlendikleri belirlenen çiftin baygın haldeki çocukları Habibe ve Nebile Aksu ise hemen hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 2 kardeşin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Aksu çifti ise bugün Ağa Mahallesi Hazreti Hüseyin
Camii'nde cuma namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Aziziye
Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ailenin yakınları ve komşuları gözyaşlarına boğuldu.
- Zce
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:08 Kaynak: DHA
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