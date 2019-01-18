Son Dakika Haberleri: Sobadan Sızan Gazdan Zehirlenen Yaşlı Çift Evlerinde Ölü Bulundu

Sobadan Sızan Gazdan Zehirlenen Yaşlı Çift Evlerinde Ölü Bulundu

50 dakika önce

Sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı çift evlerinde ölü bulundu Sobadan zehirlenen aile 1 gün sonra evlerinde ölü bulunduHATAY - Hatay'da sobadan çıkan gazdan zehirlenen yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu.

Sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı çift evlerinde ölü bulundu
Sobadan zehirlenen aile 1 gün sonra evlerinde ölü bulundu

HATAY - Hatay'da sobadan çıkan gazdan zehirlenen yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu.
Olay, Kırıkhan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesinde oturan Saraç çifti dün gece saatlerinde uyurken sobadan çıkan gazdan zehirlendi. Bugün akşam saatlerinde komşuların şüphelenmesi üzerine kırılan kapının ardından ailenin cansız bedenine ulaşıldı. Hayatlarını kaybeden Veysal ve Emine Saraç çiftinin cenazeleri otopsi için Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaşlı çiftin evlerinin önüne cenaze çadırı kuruldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 07:32 Kaynak: İHA

Kırıkhan, Hatay, 3. Sayfa
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