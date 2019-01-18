Sobadan Sızan Gazdan Zehirlenen Yaşlı Çift Evlerinde Ölü Bulundu
50 dakika önce
Sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı çift evlerinde ölü bulundu Sobadan zehirlenen aile 1 gün sonra evlerinde ölü bulunduHATAY - Hatay'da sobadan çıkan gazdan zehirlenen yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu.
Sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı çift evlerinde ölü bulundu
Sobadan zehirlenen aile 1 gün sonra evlerinde ölü bulundu
HATAY - Hatay
'da sobadan çıkan gazdan zehirlenen yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu.
Olay, Kırıkhan
ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih
Mahallesinde oturan Saraç çifti dün gece saatlerinde uyurken sobadan çıkan gazdan zehirlendi. Bugün akşam saatlerinde komşuların şüphelenmesi üzerine kırılan kapının ardından ailenin cansız bedenine ulaşıldı. Hayatlarını kaybeden Veysal ve Emine Saraç
çiftinin cenazeleri otopsi için Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaşlı çiftin evlerinin önüne cenaze çadırı kuruldu.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 07:32 Kaynak: İHA
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