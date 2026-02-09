Sobadan Yanarak Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Sobadan Yanarak Hayatını Kaybetti

09.02.2026 08:47
11 yaşındaki Ceylin Öztürk, soba patlaması sonucu tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde sobanın parlaması nedeniyle ağır yaralanan 11 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede iki günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Yayla Ceylan Mahallesi'nde önceki gün Ceylin Öztürk, evinde kapağını açtığı sobanın parlaması sonucu yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yakınları tarafından sağlık ekiplerine haber verilmesi üzerine hastaneye kaldırılan Öztürk, sevk edildiği Antalya Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Ağır yanıkları bulunan çocuk, iki gün süren müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Son Dakika

