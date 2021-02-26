Sobadan zehirlenen anne baba öldü, çocukları kurtuldu - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesine bağlı Karayusuflu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, akşam yatak odasındaki kömür sobasını yakıp yatan Muyesse Karslı (32) Mustafa Karslı (37) çifti sabah kalkmadı. Eve gelen komşuları tarafından yataklarında cansız halde bulunan çiftin hayatını kaybettiği belirlendi.

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