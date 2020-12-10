Sobadan zehirlenen çift, yan yana toprağa verildi - Son Dakika

Sobadan zehirlenen çift, yan yana toprağa verildi
10.12.2020 15:12
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, sobadan sızan gazda zehirlenerek yaşamını yitiren Mustafa Duman (72) ile eşi Zeliha Duman (71), gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, sobadan sızan gazda zehirlenerek yaşamını yitiren Mustafa Duman (72) ile eşi Zeliha Duman (71), gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.
İlçeye bağlı Hasanlök Mahallesi'nde çiftçilik yapan 2 çocuk babası Mustafa Duman ve eşi Zeliha Duman, önceki gün sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamlarını yitirdi. 50 yıldır evli olduğu öğrenilen, çift, bugün kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında mahalle mezarlığında yan yana defnedildi.
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