Son Dakika Haberleri: Sobalı Canlı Yayın Otobüsü Şaşırtıyor

Sobalı Canlı Yayın Otobüsü Şaşırtıyor

1 saat önce

SATIN aldığı yolcu otobüsüyle dolaştığı kentlerde internet üzerinden canlı yayın yapan Erhan Çelik'in, mola verdiği Çorum'da aracın içine kurduğu sobayla ısınmaya çalışması, polisleri şaşırttı.

Sobalı Canlı Yayın Otobüsü Şaşırtıyor, System.String[]
SATIN aldığı yolcu otobüsüyle dolaştığı kentlerde internet üzerinden canlı yayın yapan Erhan Çelik'in, mola verdiği Çorum'da aracın içine kurduğu sobayla ısınmaya çalışması, polisleri şaşırttı.

Bir süre önce satın aldığı yolcu otobüsüne monte ettirdiği kamera ve ekipmanla Türkiye'yi dolaşıp, seyir halindeyken sosyal medyada canlı yayın yapan Erhan Çelik, tur kapsamında geldiği Çorum'da mola verdi. Bahçelievler Mahallesi'nde otobüsünü park eden Çelik, termometrelerin sıfırın altında 11 dereceyi gösterdiği kentte, otobüsün içerisine kurduğu sobayı yakıp soğuktan korunmaya çalıştı. Erhan Çelik'in otobüsüne kurduğu ve borularını da camdan dışarıya çıkardığı sobayla ısınması, çevredekilerin yanı sıra, dumanları fark edip bölgeye gelen devriye polis ekiplerini de şaşırttı.

'BENİM DÜNYAM OTOBÜSÜN İÇİ'

Canlı yayın yaptığı otobüsü eve dönüştürdüğünü belirten Çelik, "Yolcu otobüsünü canlı yayın aracına dönüştürerek Türkiye'yi karış karış geziyorum. Gittiğim her yerin eşsiz güzelliklerini otobüse taktığım kameralarla canlı yayın yaparak takipçilerimle paylaşıyorum. Benim dünyam bu otobüsün içi. Şu aralar hava soğuk. Ben de ısınmak için tüm tedbirleri aldım. Otobüsün içerisinde kurduğum sobada odun yakarak ısınmaya çalışıyorum. Sobanın yandığını görenler önce şaşırıyor. Hatta bazen polis ekipleri de gelip kontrol ediyorlar. Yaz-kış tüm Türkiye'yi dolaşıp, aracımdan yayın yaparak yöre hasreti çekenlerin hasretini dindirmeyi sürdüreceğim" dedi. - Çorum

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 05:35 Kaynak: DHA

Türkiye, Erhan Çelik, Çorum, Güncel
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