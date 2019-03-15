Son Dakika Haberleri: Sobaya Yanıcı Madde Dökerken Kendini Yaktı; O Anlar Kamerada

Sobaya Yanıcı Madde Dökerken Kendini Yaktı; O Anlar Kamerada

1 saat önce

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde ısınmak için yaktığı kömür sobasına yanıcı madde döken Ahmet Özel ve yanındaki Mahmut Türkmen'in kıyafetleri tutuştu.

Sobaya Yanıcı Madde Dökerken Kendini Yaktı; O Anlar Kamerada, System.String[]
GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde ısınmak için yaktığı kömür sobasına yanıcı madde döken Ahmet Özel ve yanındaki Mahmut Türkmen'in kıyafetleri tutuştu. Çevredekilerin hortumla su sıkarak söndürdüğü 2 kişi yaralandı, yaşananlar ise güvenlik kameraları ile kaydedildi.

İlçedeki Galericiler Sitesi'nde Çarşamba günü meydana geldi. Bir iş yerinde ısınmak için yakılan kömür sobasına Ahmet Özel tarafından yanıcı madde döküldü. Bu sırada sobanın parlaması ile panik yaşayan Özel, yanıcı maddenin bir kısmını yanlışlıkla kendi üstüne ve yanındaki Mahmut Türkmen'in üstüne döktü. Kıyafetleri alev alan ve yanmaya başlayan Özel kendini dışarı atarak üzerindeki kıyafetleri çıkaramaya çalıştı. İş yeri sahibi Mustafa Türkmen ise hortumla yanan Özel ve oğlu Mahmut Türkmen'i söndürdü. Vücudunda ağır yanıklar oluşan Özel ve Türkmen olay yerine çağrılan ambulanslarla Nizip Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İlk müdahalesi yapılan yaralılardan Ahmet Özel, hayati tehlike nedeniyle si bulundolduğu gerekçi ile Gaziantep'e sevk edildi. Türkmen ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşananlar ise işyerinin güvenlik kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde Ahmet Özel'in yanarak kendini dışarı atması, alevler içindeki adamın hortumla söndürülmesi yer alıyor. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. - Gaziantep

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:43 Kaynak: DHA

Gaziantep, Ahmet Özel, Güncel
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Sobaya Yanıcı Madde Dökerken Kendilerini Yaktılar; O Anlar Kamerada AK Parti'nin Ankara Adayı Mehmet Özhaseki Mal Varlığını Açıkladı

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