Sobayı tinerle tutuşturmak isterken hem kendisini hem de evi yaktı - Son Dakika
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Sobayı tinerle tutuşturmak isterken hem kendisini hem de evi yaktı

06.04.2023 12:32

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3 katlı binanın en alt katında oturmakta olan adam sobayı tinerle yakmak isteyince yangın çıkardı. Ateşin etrafa sıçramasıyla birlikte büyüyen yangında oturma odası kullanılamaz hale gelirken, evde tek başına kalan adam ise ağır yaralandı. Alevlerin neden olduğu dumanlar sebebiyle evdeki kafeste tutulan muhabbet kuşları da kaçamayıp telef oldu.

Yangın, Sarılar Mahallesi Çamlık Mevkii 3055 sokakta bulunan 3 katlı binanın zemin katında sabahın erken saatlerinde başladı. Evde yalnız başına yaşayan Mesut Bay'ın sobayı tinerle yakmaya çalışması sonucu çıktığı tahmin edilen yangın bir anda salonu sardı. Evde yaşayan Mesut Bay yanarak ağır yaralandı.

VÜCUDUNUN TAMAMINA YAKINI YANDI

Vücudunun tamamına yakını yanan Mesut Yar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Mesut Bay'ın vücudundaki yanıklar nedeniyle yanık ünitesi bulunan İzmir'de bir hastaneye sevk edildi. Mesut Bay'ın başından ayrılmayan bir yakını, hastanın hava ambulansı yerine kara ambulansı ile götürülmesine tepki gösterdi.

Sobayı tinerle yakmaya kalktı, eviyle birlikte kendisi de yandı

MUHABBET KUŞLARI TELEF OLDU

Yetkililer tarafından yapılan incelemelerde, yangının sobayı tinerle yakılmak istenmesi sırasında çıktığı belirtilirken, yanan odadaki masanın üzerinde akşamdan kaldığı belirlenen yarısı içilmiş içki şişesi, mezeler dikkatlerden kaçmadı. Yangında evde kafeste bulunan ve kafes kapalı olduğu için kaçamayan muhabbet kuşları da dumandan zehirlenerek telef oldu.

Sobayı tinerle yakmaya kalktı, eviyle birlikte kendisi de yandı
Kaynak: İHA
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Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sobayı tinerle tutuşturmak isterken hem kendisini hem de evi yaktı - Son Dakika


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