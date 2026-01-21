SOCAR Türkiye ve TAV'dan Entegre Enerji Hamlesi - Son Dakika
SOCAR Türkiye ve TAV'dan Entegre Enerji Hamlesi

21.01.2026 12:33
SOCAR Türkiye, TAV Havalimanları ile doğal gaz tedarikini de kapsayan işbirliğini genişletti.

SOCAR Türkiye, TAV Havalimanları ile sürdürdüğü işbirliğini elektrik tedarikine ek olarak doğal gazı da kapsayacak biçimde genişlettiğini, bu adımla "Gas-to-Power" vizyonu doğrultusunda entegre enerji yönetiminde yeni döneme girildiğini bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, SOCAR Türkiye, doğal gaz ve elektriği tek entegre değer zinciri içinde yöneten stratejisiyle, Türkiye enerji piyasasında dönüşüm yaratan rolünü güçlendirmeyi sürdürüyor.

Açıklamada, havalimanı işletmeciliğinde Türkiye'nin dünyadaki lider markası TAV Havalimanları ile yürütülen işbirliğinin elektrik, doğal gaz ve toplayıcılık faaliyetleriyle entegre enerji yönetimine taşınmasının, SOCAR Türkiye'nin "Gas-to-Power" vizyonunun sahadaki en güncel ve somut yansımalarından biri olarak öne çıktığı bildirildi.

2020'de Milas-Bodrum Havalimanı, Gazipaşa-Alanya Havalimanı ve TAV Havalimanları merkez ofisi lokasyonlarında elektrik tedariğiyle başlayan işbirliği, 2025 itibarıyla Ankara Esenboğa Havalimanı ve İzmir Adnan Menderes Havalimanı tesislerinin de dahil edilmesiyle genişletildi. Bu kapsamda TAV Havalimanları'nın yıllık 75 bin megavatsaat (MWh) seviyesindeki elektrik ihtiyacı SOCAR Türkiye tarafından karşılanmaya başlandı.

İşbirliğinde yeni dönem

Bu yıl itibarıyla SOCAR Türkiye ile TAV Havalimanları arasındaki stratejik işbirliğinin yeni aşamaya taşındığı, bu kapsamda Ankara Esenboğa Havalimanı'ndaki tesisin doğal gaz tedariğinin SOCAR Türkiye tarafından karşılanmaya başlandığı bildirildi. Sabit fiyatlı kontrat yapısıyla desteklenen bu yeni dönem, arz güvenliğini güçlendirirken TAV Havalimanları'nın operasyonel sürekliliğine ve maliyet öngörülebilirliğine de önemli katkı sağlıyor.

Açıklamada ayrıca, söz konusu tesislerin SOCAR Türkiye'nin toplayıcılık portföyüne dahil edilmesiyle yalnızca elektrik ve doğal gaz tedariği sağlanmakla sınırlı kalınmadığı, aynı zamanda kojenerasyon tesisinin de entegre, etkin ve verimli şekilde yönetilmesi mümkün hale geldiği bildirildi.

Gaz ve elektriğin birlikte optimize edildiği bu yapının, sistem dengesinin güçlendirilmesine katkı sağladığı ve çok katmanlı portföy yönetimi yaklaşımıyla operasyonel verimliliği artıran bütüncül bir enerji çözümü sunduğu ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SOCAR Türkiye Doğal Gaz İş Birimi Başkanı Fuad Ibrahimov, işbirliğine ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Enerji piyasaları artık gaz ve elektriğin birbirinden bağımsız yönetildiği yapılardan uzaklaşıyor. Günümüzde rekabet avantajı, bu iki kaynağı birlikte ve etkin biçimde optimize edebilen entegre yapılardan geçiyor. TAV Havalimanları ile geliştirdiğimiz bu işbirliği, SOCAR Türkiye'nin entegre enerji ve Gas-to-Power vizyonunun sahadaki güçlü bir yansımasıdır. Güçlü tedarik altyapımız, sabit fiyatlı kontrat yapımız ve toplayıcılık portföyümüz sayesinde yalnızca enerji arzı sağlamakla kalmıyor; sistem dengesini ve operasyonel sürekliliği destekleyen katma değerli çözümler sunuyoruz."

TAV Havalimanları Havalimanlarından Sorumlu Grup Başkanı Mete Erna ise havalimanlarının sürekli hizmet sunan kritik ulaşım altyapıları arasında olduğunu belirterek, "Operasyonlarımızın sürekliliği için enerji güvenliği büyük önem arz ediyor. SOCAR Türkiye'yle gerçekleştirdiğimiz anlaşmayla işbirliğimizi daha ileri bir seviyeye taşımaktan mutluluk duyuyoruz. Önceliğimiz her zaman yolcularımız ve iş ortaklarımız için en iyi seyahat deneyimini sunmak. SOCAR Türkiye'nin enerji alanındaki uzmanlığı ve sunduğu entegre yapı operasyonel sürekliliğimiz açısından önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

