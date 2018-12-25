Son Dakika Haberleri: Sofraya Gelir Gelmez Tüm Dikkatleri Üzerine Çekecek!! Teremyağ ile Örgülü Pilav Tarifi

Sofraya Gelir Gelmez Tüm Dikkatleri Üzerine Çekecek!! Teremyağ ile Örgülü Pilav Tarifi

49 dakika önce

Şekli ile çok konuşulacak, davet sofralarınızın vazgeçilmezi olacak Örgülü Pilav Tarifi ile sizlerleyiz.

Şekli ile çok konuşulacak, davet sofralarınızın vazgeçilmezi olacak Örgülü Pilav Tarifi ile sizlerleyiz. Yapımı birden fazla aşamadan oluşsa da kolay olan bu pilavı denediğinize pişman olmayacaksınız. Tavuklu, kuş üzümlü nefis pilavı ve adeta sepet örercesine ördüğünüz hamurdan şeritleri ile çok konuşulacak, çok sorulacak. Çok uğraştırıcı deyip geçmeyin hamurdan şeritlerinize dilediğiniz şekli verebilirsiniz. Bu arada örgülü pilavınızı yaparken hamurlarınızı çok kalın açmamaya ve kabınızı yağlamadan kullanmamaya özen göstermelisiniz. Asla pişman olmayacağınız, hem görüntüsü hem de mis gibi kokusu ile sizleri mutlu edecek örgülü pilav nasıl yapılır? merak edenler videomuzu izlemeyi ve evlerinizde denemeyi unutmamalısınız. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. : )

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:29 Kaynak: Youtube

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