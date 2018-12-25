Sofraya Gelir Gelmez Tüm Dikkatleri Üzerine Çekecek!! Teremyağ ile Örgülü Pilav Tarifi

Şekli ile çok konuşulacak, davet sofralarınızın vazgeçilmezi olacak Örgülü Pilav Tarifi ile sizlerleyiz.

Şekli ile çok konuşulacak, davet sofralarınızın vazgeçilmezi olacak Örgülü Pilav Tarifi ile sizlerleyiz. Yapımı birden fazla aşamadan oluşsa da kolay olan bu pilavı denediğinize pişman olmayacaksınız. Tavuklu, kuş üzümlü nefis pilavı ve adeta sepet örercesine ördüğünüz hamurdan şeritleri ile çok konuşulacak, çok sorulacak. Çok uğraştırıcı deyip geçmeyin hamurdan şeritlerinize dilediğiniz şekli verebilirsiniz. Bu arada örgülü pilavınızı yaparken hamurlarınızı çok kalın açmamaya ve kabınızı yağlamadan kullanmamaya özen göstermelisiniz. Asla pişman olmayacağınız, hem görüntüsü hem de mis gibi kokusu ile sizleri mutlu edecek örgülü pilav nasıl yapılır? merak edenler videomuzu izlemeyi ve evlerinizde denemeyi unutmamalısınız. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. : )

Son Dakika » Genel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: Youtube

İlk Kez Bir Asgari Ücretli Olarak Komisyonda Yer Alan Gülden Görmez Yapılan Zammı Değerlendirdi

Bakan Albayrak Asgari Ücret Zammı Sonrası 2019 Yılının Müjdelerini Paylaştı

Ahsen TV Muhabiri, Bilet Kuyruğunda Bekleyenleri Çıldırttı