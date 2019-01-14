Soğan Yüklü Kamyon Devrildi; 1 Yaralı
31 dakika önce
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde soğan yüklü kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Bilecik
'in Bozüyük
ilçesinde soğan yüklü kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Bozüyük - Eskişehir
karayolunda meydana geldi. Bülent A. idaresindeki, 06 PFB 44 plakalı soğan yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü sağlık kiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 06:16 Kaynak: İHA
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