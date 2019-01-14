Son Dakika Haberleri: Soğan Yüklü Kamyon Devrildi; 1 Yaralı

Soğan Yüklü Kamyon Devrildi; 1 Yaralı

31 dakika önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde soğan yüklü kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Soğan Yüklü Kamyon Devrildi; 1 Yaralı, System.String[]
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde soğan yüklü kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Bozüyük - Eskişehir karayolunda meydana geldi. Bülent A. idaresindeki, 06 PFB 44 plakalı soğan yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü sağlık kiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 06:16 Kaynak: İHA

Bilecik, Bozüyük, 3. Sayfa
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