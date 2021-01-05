"Soğanlı Dağları'nda mahsur kalan Katarlı turistler kurtarıldı" başlığıyla 4 Ocak'ta yayımlanan haberimizdeki "Katarlı" ifadesi "Kuveytli ve... - Son Dakika

"Soğanlı Dağları'nda mahsur kalan Katarlı turistler kurtarıldı" başlığıyla 4 Ocak'ta yayımlanan haberimizdeki "Katarlı" ifadesi "Kuveytli ve...

05.01.2021 16:09

Bayburt'un Aydıntepe ilçesindeki Soğanlı Dağları'nda kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan turistler, 4 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

Bayburt'un Aydıntepe ilçesindeki Soğanlı Dağları'nda kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan turistler, 4 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, İzmit'ten Uzungöl'e gitmek isteyen biri Kuveytli, 2'si Suriyeli 3 turist, Soğanlı Dağları'ndaki 2 bin 400 rakımlı Dumlu köyü civarında, kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldı.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine, bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 4 saat süren çalışması sonucunda, turistlerin, araçlarıyla dağdan inişi sağlandı.

Aydıntepe, Uzungöl, Bayburt, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Soğanlı Dağları'nda mahsur kalan Katarlı turistler kurtarıldı' başlığıyla 4 Ocak'ta yayımlanan haberimizdeki 'Katarlı' ifadesi 'Kuveytli ve... - Son Dakika


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