Soğuğa Rağmen Deniz Keyfi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Soğuğa Rağmen Deniz Keyfi

Soğuğa Rağmen Deniz Keyfi
13.01.2026 13:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da kar yağışının etkili olduğu gün, iki öğrenci sahilde denize girdi.

Türkiye'nin büyük bölümünde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verilirken, Antalya'da 9 derece ölçülüp hissedilen 3 derecelik soğuğa aldırmayan 2 öğrenci, okul çantalarını sahile bırakıp falezlerin üzerinden kendilerini Akdeniz'in serin sularına bıraktı.

2026'nın ilk ayında şiddetli soğuk hava dalgası, yurdun büyük bölümünü etkisi altına aldı. Birçok şehirde kar yağışı, buzlanma ve çığ riskine karşı eğitime ara verildiği bir günde Antalya'da farklı görüntüler ortaya çıktı. Kentte hava sıcaklığı 9 derece ölçülürken, hissedilen sıcaklık 3 dereceye kadar düştü. Deniz suyu sıcaklığı ise 18 derece olarak kaydedildi.

Sert rüzgar ve soğuk havaya rağmen dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne gelen vatandaşlar, kıyıda yürüyüş yapıp balık tuttu, bazıları ise falezlerden denizi izleyerek temiz havanın tadını çıkardı. Soğuk uyarılarının sürdüğü saatlerde sahilde en çok dikkat çeken görüntü ise 2 ilköğretim çağındaki öğrenci oldu. Okuldan çıkan öğrenciler, çantalarını kıyıya bırakıp tişörtleriyle falezlerin üzerinden kendilerini Akdeniz'in serin sularına attı. Dakikalarca yüzerek denizin keyfini çıkaran çocuklar, suda oynayıp kulaç atarak vakit geçirdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Antalya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Soğuğa Rağmen Deniz Keyfi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evli olanlar dikkat: Mesajı ve çağrıları görüp cevaplamamak boşanma sebebi olabilir Evli olanlar dikkat: Mesajı ve çağrıları görüp cevaplamamak boşanma sebebi olabilir
Trump’tan NATO’ya rest: Sizi ben kurtardım Trump'tan NATO'ya rest: Sizi ben kurtardım
Şanlıurfa’da sopayla darba 4 tutuklama Şanlıurfa'da sopayla darba 4 tutuklama
Silivri’de sahibine dakikalarca saldıran koç kamerada Silivri'de sahibine dakikalarca saldıran koç kamerada
Apartmandaki yangında can pazarı yaşandı Apartmandaki yangında can pazarı yaşandı
İsmi birçok takımla anılıyordu Francesco Farioli 2 yıllık imzayı attı İsmi birçok takımla anılıyordu! Francesco Farioli 2 yıllık imzayı attı

15:14
Galatasaray transferde bombayı patlattı Yıldız isim geliyor
Galatasaray transferde bombayı patlattı! Yıldız isim geliyor
15:14
Bahçeli’nin sözünü hatırlattı Özel’den milyonlarca emekliyi mest edecek maaş önerisi
Bahçeli'nin sözünü hatırlattı! Özel'den milyonlarca emekliyi mest edecek maaş önerisi
14:21
DEM Parti’den Bahçeli’nin sözlerine yanıt: Sessiz kalın diyorlar, sessiz kalmayacağız
DEM Parti'den Bahçeli'nin sözlerine yanıt: Sessiz kalın diyorlar, sessiz kalmayacağız
14:14
Gözaltındaki Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’ndan ilk görüntü
Gözaltındaki Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'ndan ilk görüntü
13:52
Yeni operasyon an meselesi Cephe hattına roketatar sistemleri gönderiliyor
Yeni operasyon an meselesi! Cephe hattına roketatar sistemleri gönderiliyor
13:37
Adliyede kan aktı Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
Adliyede kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 15:41:40. #7.11#
SON DAKİKA: Soğuğa Rağmen Deniz Keyfi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.