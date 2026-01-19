Soğuk Havada Hayvancılık Aşkı

Bayburt merkeze 42 kilometre uzaklıktaki Başçımağıl köyünde yaşayan Fikri Telli, eksi 25 dereceyi bulan soğuk havaya rağmen 140 küçükbaş hayvanına gözü gibi bakıyor.

Bayburt'ta dondurucu soğuklara rağmen hayvancılıktan vazgeçmeyen besici, işini severek yapmasıyla örnek oluyor. Emekli olduktan sonra hobi amaçlı Başçımağıl köyünde hayvancılığa başlayan hem köyde hem de merkezde evi bulunan Fikri Telli, merkeze gittiği günlerde bile karlı yolları ve zorlu tepeleri aşarak hayvanlarını yemlemek için kilometrelerce yol kat ediyor. Kar kalınlığının yer yer 20 santimetreyi bulduğu köyde sürüsünü ahırdan çıkaran Telli, sırtına yüklediği çuvallarla yemlikleri dolduruyor. Veteriner hekimlerden özel olarak temin ettiği vitaminlerle hayvanlarının bakımını titizlikle yapan Telli, hayvancılığı severek yaptığını ve zorlanmadığını ifade ediyor.

Hayvanların bakımını tamamladıktan sonra soba üzerinde çay demleyip yemek yapacağını anlatan Telli, günlük rutinini şu sözlerle dile getirdi:

"Hayvanların yemini, suyunu verdik, içeri aldık. Biraz hava aldılar, ben de işlerimi hallettim. Yukarıdaki hayvanlara da bakacağım. Sonra sobamızı yakacağız, çayımızı demleyeceğiz. Sabah yine aynı tempoyla devam edeceğiz. Yorulma yok, dinlenme yok; kafa rahat olduktan sonra sıkıntı yok."

İşini gönülden yaptığını vurgulayan Telli, hayvancılığın her mevsiminin ayrı bir güzelliği olduğunu belirterek, "Kimseden bir şey beklemiyorum, kendi işimi kendim yapıyorum. Ahırı biraz daha genişleteceğiz. Yazın hayvanları dağa salacağız. Kışın ayrı, yazın ayrı bir güzelliği var" dedi. - BAYBURT