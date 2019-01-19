Soğuk Havada Yürek Sızlatan Yolculuk...iki Çocuğun Soğuk Havada Zorlu Yolculuğu Kamerada
16 dakika önce
Soğuk havada yürek sızlatan yolculuk...İki çocuğun soğuk havada zorlu yolculuğu kameradaİSTANBUL - İstanbul'da gece saatlerinde bir kamyonetin arkasında soğuk havada yolculuk yapan çocuklar, görenlerin yüreğini sızlattı.
Soğuk havada yürek sızlatan yolculuk...İki çocuğun soğuk havada zorlu yolculuğu kamerada
İSTANBUL - İstanbul
'da gece saatlerinde bir kamyonetin arkasında soğuk havada yolculuk yapan çocuklar, görenlerin yüreğini sızlattı. Üşüyen çocukların üzerine örterek ısınmaya çalıştığı o zorlu yolculuk kameraya yansıdı.
İstanbul E-5 Beylikdüzü
istikametinde giden bir kamyonetin arkasında iki çocuk battaniyeye sarılmış bir şekilde yolculuk yaptı. Havaların sıfırın altında gösterdiği saatlerde çocukların zorlu yolculuğu diğer vatandaşlar tarafından hayretler içinde izlendi. Kameralara yansıyan görüntülerde, çocukların soğuk ve rüzgarlı havada zorlandıkları görüldü. Kendilerinin çekildiğini de gördüklerinde dizlerine kadar attıkları battaniye ile yüzlerini kapatmaya çalıştı.
Çocukların yürek ıslatan yolculuğu, uzun bir süre devam etti. Kamyonet yan yola girerek gözlerden kayboldu.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 09:51 Kaynak: İHA
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