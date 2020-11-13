Söğütlü Belediye Başkanı Özten, pazarda Kovid-19 denetimi gerçekleştirdi - Son Dakika

Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında halk pazarında yapılan denetimlere katıldı.
Vatandaşların yoğun olduğu cadde ve sokaklarda sigara içme yasağı ile 65 yaş üzerine sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ardından kent genelinde denetimler sıklaştırıldı.
Kapalı halk pazarına gelen Özten, pazarcı esnafı ve vatandaşlara da uyarılarda bulundu.
Özten, maske, hijyen, sosyal mesafe, 65 yaş kısıtlaması ve sigara içme yasağına ilişkin denetim gerçekleştirdi.
- Kaynak: AA
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