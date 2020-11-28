Sokağa çıkma kısıtlamasında kaza: 2 yaralı - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlamasında kaza: 2 yaralı

28.11.2020 21:38

Sokağa çıkma kısıtlamasında kaza: 2 yaralı Elazığ'da sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saatlerde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Sokağa çıkma kısıtlamasında kaza: 2 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saatlerde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Rızaiye Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokağa çıkma kısıtlamasının yeni başladığı saatlerde, M. E. idaresindeki 23 EL 047 plakalı otomobil ile T. D. yönetimindeki 23 HD 586 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, sürücüler hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerinde sağlık ile polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edildi.

Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

Sokağa çıkma kısıtlamasında kaza: 2 yaralı
Sokağa çıkma kısıtlamasında kaza: 2 yaralı
Sokağa çıkma kısıtlamasında kaza: 2 yaralı
Sokağa çıkma kısıtlamasında kaza: 2 yaralı
Sokağa çıkma kısıtlamasında kaza: 2 yaralı
Sokağa çıkma kısıtlamasında kaza: 2 yaralı
Sokağa çıkma kısıtlamasında kaza: 2 yaralı
Sokağa çıkma kısıtlamasında kaza: 2 yaralı

İnönü Caddesi, Elazığ, Polis, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sokağa çıkma kısıtlamasında kaza: 2 yaralı - Son Dakika


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