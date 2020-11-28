Sokağa çıkma kısıtlamasında kaza: 2 yaralı - Son Dakika

Kaza, merkeze bağlı Rızaiye Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokağa çıkma kısıtlamasının yeni başladığı saatlerde, M. E. idaresindeki 23 EL 047 plakalı otomobil ile T. D. yönetimindeki 23 HD 586 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, sürücüler hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerinde sağlık ile polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edildi.

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