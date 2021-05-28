Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafikte yoğunluk oluştu - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafikte yoğunluk oluştu
28.05.2021 16:55
İstanbul'da, "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" kapsamında saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi, D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkisinde trafik yoğunluğu yaşandı.
İstanbul'da, "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" kapsamında saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi, D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkisinde trafik yoğunluğu yaşandı.
Son Dakika 24 yıllık polis memuru, nöbetçi kulübesinde intihar etti Sedat Peker üzerinden kendisini eleştiren Bakan Soylu'ya, Kılıçdaroğlu'ndan 10 kuruşluk dava Turcoin kurucusu 1 milyarlık vurgun davasında mağdur olduğunu ileri sürdü Sevgi evlerinden kaçan iki kız çocuğu, bir evin gizli bölmesinde bulundu Mucize Doktor'un final yapmasıyla tatile giden Hayal Köseoğlu, bikinili fotoğraflarını paylaştı Mohammed Alsaloussi ile beraberlik yaşayan Şeyma Subaşı hamile mi? Bartın - Kastamonu güzergahındaki 1,5 saatlik yol 25 dakikaya inecek! Dev tüneller açılış için gün sayıyor Cristiano Ronaldo, ayrılıyor! Juventus'taki takım arkadaşlarıyla vedalaştı