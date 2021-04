SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDA UYUŞTURUCUYLA YAKALANDILAR - Son Dakika

DÜZCE'de, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yapılan denetimde durdurulan otomobilde bulunun biri kadın 2 kişi bir miktar uyuşturucu maddeyle yakalandı.

Düzce'de polis ekipleri hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle D-100 Karayolu üzerinde denetim yaptı. RZ 081 HY yabancı plakalı aracı durduran polis ekibi, sürücü Necati Can Yazıcı ve araçta bulunan Ceylan Sezgin'in kimliklerini kontrol ederek, arama yaptı. Araçta bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Necati Can Yazıcı'nın ehliyetinin olmadığı anlaşıldı. Necati Can Yazıcı'ya ehliyetsiz araç kullanmaktan 6 bin, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden ise 3 bin 469 lira, Ceylan Sezgin'e ise sokağa çıkma kısıtlamasının ihlalinden 3 bin 469 lira ceza kesildi. İki kişi gözaltına alınarak Osman Çatana Polis Merkezi'ne götürüldü.

Aracının uygulamada yakalandığı öğrenen Osman Gel ise uygulama noktasına gelerek polis ekiplerinin aracını otoparka çekmemesini istedi. Ancak içerisinden uyuşturucu çıkan otomobil otoparka çekildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.