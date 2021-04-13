Sokağa çıkma kısıtlamasında yaya kaldırımları onarıldı - Son Dakika

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokakların boş olmasını değerlendiren Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, bozulan yaya kaldırımlarını tamir etti. Onarılan yaya kaldırımları ve parkeler vatandaşların ulaşımlarını sorunsuz bir şekilde yapmasını sağladı.

KARTEPE, ALİKAHYA VE İZMİTTE

Kartepe ilçesi Osman Gazi Caddesi, Kahramanlar Caddesi, Osman Gazi Caddesi, Alikahya Sakıp Sabancı Caddesi, İzmit Turan güneş Caddelerinde yaya kaldırımı tamiratı yapan ekipler, yayaların olmadığı sokağa çıkma kısıtlamasında kaldırımları onararak yaya ulaşımını konforlu bir hale getirdi.

KALDIRIMLARDAKİ BOZULMALAR GİDERİLDİ

Büyükşehir Belediyesi kent genelinde yolların ve yaya kaldırımlarının daha modern ve konforlu olabilmesi için çalışmalarını sürdürürken yaya kaldırımlarında meydana gelen deformelere de anında müdahale ediyor.Büyükşehir Belediyesi Fen işleri ekipleri tarafından vatandaşlardan gelen talepler ve ekiplerin tespitleri ile kaldırımlarda oluşan bozulmalar yapılan çalışma ile giderildi.