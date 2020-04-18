SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ İLK GÜNÜNDE İSTANBUL'DA YOLLAR BOŞ KALDI - Son Dakika
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SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ İLK GÜNÜNDE İSTANBUL'DA YOLLAR BOŞ KALDI

6 saat önce

Zincirlikuyu otobüs durağında bekleyen kalabalık dikkat çekti.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ İLK GÜNÜNDE İSTANBUL'DA YOLLAR BOŞ KALDI, System.String[]

- Zincirlikuyu otobüs durağında bekleyen kalabalık dikkat çekti.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-Oğuzcan YAZAR- Alper KORKMAZ/

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta 17 Nisan Cuma gecesi saat 24.00'ten, 19 Nisan Pazar gecesi saat 24.00'e kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağın ilk gününde İstanbul'un sokakları ve yolları boş kaldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta hafta sonu için sokağa çıkma yasağı kararı alınmıştı. Kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu oluşan cadde ve sokaklarda bu kez sessizlik hakim oldu. İstanbul'un yolları ve sokakları boş kaldı. Sokağa çıkma yasağının başlamasıyla Üsküdar'da da metro ve metrobüs durakları boş kaldı. D-100 Karayolu ve 15 Temmuz Şehitler köprüsü trafik yok denecek kadar azdı. D-100 Cevizbağ'da da benzer görüntüler oluştu.

TAKSİM'DE SAKİNLİK ZİNCİRLİKUYU'DA YOĞUNLUK

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nin de boş kalırken, sokağa çıkma yasağından muaf olan kişilerin işlerine gitmek için sokağa çıktığı görüldü. Beşiktaş Meydanı ve Barbaros Bulvarı da sakin kaldı. Zincirlikuyu'da bulunan otobüs durağında vatandaşların bekledikleri görüldü.

Zincirlikuyu, Zonguldak, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 08:29 Kaynak: DHA

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