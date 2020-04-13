Son Dakika › Genel › Sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından Kadıköy Meydan havadan görüntülendi - Son Dakika
Sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından Kadıköy Meydan havadan görüntülendi
6 saat önce
Sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından Kadıköy Meydan havadan görüntülendi Kadıköy Meydan yine boş kaldı Sokağa çıkma yasağının bitmesinin ardından Kadıköy Meydanı bu sabah havadan görüntülendi.
Sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından Kadıköy Meydan havadan görüntülendi
Kadıköy Meydan yine boş kaldı
İSTANBUL - Sokağa çıkma yasağının bitmesinin ardından Kadıköy Meydanı bu sabah havadan görüntülendi. Görüntülerde Kadıköy Meydanın haftanın ilk gün boş olduğu görüldü.
Hafta sona sokağa çıkma yasağının ardında haftanın ilk günü Kadıköy Meydanı havadan görüntülendi. Haftanın ilk günü vatandaşların evde kal çağrıları sonrası dışarı çıkmadığı görüldü. Kadıköy Meydanını havadan çekilen görüntülerinde sokakta çok sayıda insan olduğu ve bir hayli boş olduğu görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 10:11 Kaynak: İHA
Son Dakika Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı ve askerlik terhisleri ele alınacak Fatih Terim'in bugün yapılacak koronavirüs testi negatif çıkarsa, evdeki izolasyonu sona erecek Sokağa çıkma yasağından muaf tutulan fırıncılar birbirine girdi: 31 bin lira ceza İki günlük sokağa çıkma yasağının ardından gelen görüntüler pes dedirtti