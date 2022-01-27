Sokağa terk edilen yavru köpeklere kaymakam sahip çıktı - Son Dakika

Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin, ilçede Atatürk Caddesi üzerinde makam aracı ile hareket halindeyken aracın önüne çıkan bir yavru köpek gördü.

Makam aracından inerek yavru köpeği bir süre seven Kaymakam Pişkin, çevredekilere köpeğin bir sahibi olup olmadığını sordu.

Çevredeki esnaflar, Pişkin'e, yavru köpeğin annesiyle beraber sokağa terk edildiğini ve 3 kardeşinin daha bölgede olduğunu söyledi.

Diğer yavruları ve anne köpeği de bulan Pişkin, makam aracında bulundurduğu köpek mamaları ile hayvanları besledi.

Köpeklere cadde esnafından sürekli sahip çıkacağı sözünü alan Pişkin, daha sonra aracına binerek bölgeden ayrıldı.