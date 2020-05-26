Sokak dostlarımız bayramda da yalnız değil - Son Dakika

Süleymanpaşa Belediyesi, yeni tip korona virüsü salgını tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nda dört gün boyunca sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesi nedeniyle, şehrin birçok noktasında bulunan beslenme odaklarına ve muhtelif noktalara kuru mama bırakarak sokak hayvanlarının zor durumda kalmalarının önüne geçiyor.



81 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla esnafın kapalı olması ve hayvanseverlerin de evlerinden çıkamamaları üzerine harekete geçen Süleymanpaşa Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Veterinerlik Hizmetleri ekipleri, birçok noktada sokak dostlarımız için mama takviyesi yaparak Ramazan Bayramı boyunca rahat etmelerini sağlıyor.



Özellikle kedi, köpek ve kuşlar için önlemler alan ekipler, kedi-köpek maması ve kuşyemi dağıtımı gerçekleştiriyor. Ayrıca sağlık sorunu olan ya da müdahale gereken sokak hayvanları da ekipler tarafından geçici bakımevine götürülerek koruma altına alınıyor. Sağlığı düzelen hayvanlar yeniden alındıkları noktaya bırakılıyor.



Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, "Mübarek Ramazan ayımızı geride bırakarak Ramazan Bayramımıza erişmenin mutluluğunu buruk da olsa yaşıyoruz. Ramazan paylaşmak ve birlik, beraberlik, kardeşlik ruhu demektir. Bu ruhu sadece vatandaşlarımızla değil, sokaklarımızı, caddelerimizi, kısacası bu şehri paylaştığımız sokak hayvanlarımızla da yaşamanın önemine inanıyor ve bu inançla gerekeni yapıyoruz. Sokakta yaşam mücadelesi veren hayvanlarımızı da bayram boyunca yalnız bırakmıyor ve en temel ihtiyaçları olan beslenmelerine katkıda bulunuyoruz. Ekiplerimiz bayram boyunca sürekli olarak sahada olacaklar. Vatandaşlarımız salgın tedbirlerinden ödün vermesinler. Sokaktaki canlarımız bizlere emanettir" diye konuştu. - TEKİRDAĞ