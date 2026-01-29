Sokak Köpeği 10 Yavru Doğurdu - Son Dakika
Sokak Köpeği 10 Yavru Doğurdu

Sokak Köpeği 10 Yavru Doğurdu
29.01.2026 09:32
Oltu'da bir sokak köpeği 10 yavru doğurdu, hayvanseverler destek için harekete geçti.

Erzurum'un Oltu ilçesinde eski bir evin çatısında dünyaya gelen sokak köpeğinin 10 yavrusu için hayvan severler harekete geçti. Yavruların durumuna kayıtsız kalmayan hayvan sever Zehra Demir, İstanbul'dan 45 kilo köpek maması göndererek destek sağladı.

Oltu ilçesi Halitpaşa Mahallesi'nde bir sokak köpeğinin, uzun süredir kullanılmayan bir evin çatısında 10 yavru dünyaya getirdiği öğrenildi. Mahalle sakini Naime Aslan, yavruların haftalardır kendi imkanlarıyla beslendiğini ancak maddi gücünün artık yetersiz kaldığını belirtti. Soğuk hava şartlarının da bakım sürecini zorlaştırdığını ifade eden Aslan, yetkililerden yardım talebinde bulundu. Yavruların haberini sosyal medya üzerinden öğrenen hayvansever Zehra Demir, İstanbul'dan 45 kilo köpek maması temin ederek Oltu'ya gönderdi. Mamaları teslim alan Naime Aslan, duyarlılığından dolayı Demir'e teşekkür etti.

Yetkililere çağrıda bulunan Aslan, yavruların bakım ve korunmaya ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak, "Ya mama desteğinde bulunsunlar, ben bakmaya devam edeyim ya da gelip yavruları alarak bakım altına alsınlar. Ancak çöpe atılmalarını istemiyorum. Soğuk havalarda bakımsız kalmasınlar" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

