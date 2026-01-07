Sokak Köpeği 'Matmazel'e Saldırı Protesto Edildi - Son Dakika
Sokak Köpeği 'Matmazel'e Saldırı Protesto Edildi

Sokak Köpeği \'Matmazel\'e Saldırı Protesto Edildi
07.01.2026 16:39
'Matmazel' adlı sokak köpeğinin ölüme sebep olan belediye görevlilerine tepki göstermek için hayvanseverler toplandı.

ANKARA'da hayvanseverler, 15 yaşındaki 'Matmazel' adlı sokak köpeğinin, belediye görevlileri tarafından darbedilerek öldürüldüğü iddia edilen metro istasyonu önünde toplanarak basın açıklaması yaptı.

Hafta sonu 'Matmazel' isimli sokak köpeğinin soğuktan korunmak için sığındığı Demetevler Metro İstasyonu'nda belediye görevlileri tarafından darbedildiği ve yürüyen merdivenlere sıkıştırıldığı iddia edildi. Hayvanseverler tarafından veteriner kliniğine götürülen köpek kurtarılamadı. Olayla ilgili Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan ihbarlar üzerine belediye tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında köpeği darbettiği ileri sürülen belediye görevlileri geçici olarak görevden uzaklaştırıldı.

'HAK ETTİKLERİ CEZAYI ALMALILAR'

Soruşturma sürürken, Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HAYKONFED) öncülüğünde hayvanseverler metro istasyonunda toplanarak basın açıklaması yaptı. Ellerinde 'Matmazel'in fotoğrafını taşıyan grup, yine taşıdıkları dövizler ve sloganlarla tepkilerini gösterdi. HAYKONFED 2'nci Başkanı Haydar Özkan, olay anını gözleriyle görenlerin olduğunu belirterek, "Matmazel'i darbederek metrodan çıkartılırken ölümüne neden olduğu iddia edilen kişilerin ve onlara bu cesareti veren, talimatı veren başkandan başlamak üzere bütün sorumluların hak ettiği cezayı almasını istiyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne de soruyoruz. 10 ayda toplanan 41 bin 142 köpeğin 17 bin 790'ının öldüğü bildirilmektedir. Bu veri, toplanan köpeklerin yüzde 42'lik bölümüne tekabül etmektedir. 10 ayda 41 bin köpek topluyorsunuz, 17 bin 790'ı ölüyor. Bu da topladığınızın yüzde 42'sine tekabül ediyor yaklaşık olarak. Peki bu katliam değil de nedir?" dedi.

Özkan, barınakların birer ölüm kampına dönüştüğünü ileri sürerek, "Burada bir tane can için bu kadar insan burada. Çocuklar burada, yaşlılar, gençler, herkes burada. Peki ya bu il özel idare barınaklarında, belediye barınaklarında katledilen hayvanların hesabını kim verecek? Onun için diyoruz ki; Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde garabet kanuna evet oyu verenler ve bütün yetkililer bu toprağın üstü gibi bir de altı var. Sizin çıkartmış olduğunuz yasadan cesaret alıp hayvanları katledenlerin, katledilen hayvanların vebalini nasıl vereceksiniz" dedi. Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

Kaynak: DHA

