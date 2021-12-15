Sokak köpeğini çöpe atarak öldüresiye ezen cani serbest bırakıldı - Son Dakika

Uşak'ta sokak köpeğini çöpe atarak döven ve taşlarla öldüresiye ezen cani, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Şüpheli şahsın köpeği çöpe atması, dövmesi ve üstüne taş atması bir vatandaşın telefonunun kamerasına yansıdı. Ayrıca şüpheli şahıs ifadesinde, suçlamayı reddettiği ve evinden hiç çıkmadığını söylediği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre olay, Uşak'ta Eşme ilçesine bağlı Elvanlar Mahallesi'nde meydana geldi. Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma polislerine bir çöp konteynerinde yaralı köpek bulunduğu ve üzerinde taşlar olduğu ihbarı geldi. Olay yerine gelen ekipler yaralı köpeği veterinere götürürken, olayla ilgili de inceleme başlattı. Yapılan çalışmaların ardından şüpheli M.Y. (72) ekipler tarafından gözaltına aldı. Şüpheli şahıs M.Y., emniyetteki ifadesinin ardından bin 500 TL para cezası kesilerek serbest bırakıldı.

O anları izleyen ekiplerin kanları dondu

Çevrede çalışmalarına hız kesmeden devam eden polis ekipleri, bir vatandaşın olay anını telefon kamerasıyla çektiği bilgisine ulaştı. Kamera kayıtlarını izleyen ekipler, kan donduran anları izlerken gözlerine inanamadı. Görüntülerde, şüpheli şahsın sokak köpeğini önce çöpe attığı sonra çöp konteynerinde dövdüğü ve güçlükle taşıdığı taşla da ezmeye çalıştığı görüldü. Görüntüler üzerine şüpheli şahıs tekrardan gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Şüpheli M.Y.'nin emniyet ve savcılıkta verdiği ifadede suçlamaları reddettiği ve evinden hiç çıkmadığını söylediği öğrenildi. Öte yandan yaralı köpek, tedavisinin ardından Uşak İl Emniyet Müdürlüğü binasında onun için yapılan kulübeye getirildi. - UŞAK