'Sokak köpekleri 35 koyunu telef etti' iddiası - Son Dakika
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'Sokak köpekleri 35 koyunu telef etti' iddiası

01.07.2022 15:12
'Sokak köpekleri 35 koyunu telef etti' iddiası

'Sokak köpekleri 35 koyunu telef etti' iddiasıANKARA'nın Çankaya ilçesinde hayvancılık yapan Necati Yıldırım, ağıla giren sokak köpeklerinin 35 koyununu telef ettiğini iddia etti.

'Sokak köpekleri 35 koyunu telef etti' iddiası

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde hayvancılık yapan Necati Yıldırım, ağıla giren sokak köpeklerinin 35 koyununu telef ettiğini iddia etti.

Çankaya ilçesindeki Yakupabdal Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Necati Yıldırım, ağılda bulunan 100 koyunundan 35'inin sokak köpekleri tarafından telef edildiğini iddia etti. Yıldırım, 11 koyunun ise köpeklerin saldırısında yaralandığını söyledi. Yıldırım, sabaha karşı 07.00'de koyunların arasında köpeklerden birini gördüğünü belirterek, "Köpekler, içeriye girmişler. 35 hayvanımızı telef etmişler; 11 hayvanımızı yaralamışlar. 100, 150 bin TL civarında zararımız var. Belediye gelirse görürse karşılayacak; ancak geldiği gördüğü yok. Daha önce de 5-6 hayvanımız ölmüştü; ama 'yapacak bir şey yok' dedik; sineye çektik. 2020 yılında komşumun başına geldi aynı olay. Onun da 40-45 hayvanı ölmüştü" dedi.Yıldırım, belediyenin başıboş köpekleri toplaması gerektiğini belirterek, "Biz yetkililerden buradaki başı boş köpekleri artık nereye alacaklarsa, toplayacaklarsa oraya toplasınlar. Yakupabdal, barınak köyü değil. Resmen bu hayvanları buraya getirip bırakıyorlar" dedi.

Görüntü dökümü:

- Koyunlardan görüntü

- Necati Yıldırım ile röportaj

- Genel ve detay

Haber- Kamera:  Sibel CAN-Burak TEKİN/ANKARA,


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Kaynak: DHA

Necati Yıldırım, Çankaya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Sokak köpekleri 35 koyunu telef etti' iddiası - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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