Son Dakika Haberleri: Sokak Köpekleri Öğrencilere Saldırdı: 1 Ölü, 1 Yaralı (2)

Sokak Köpekleri Öğrencilere Saldırdı: 1 Ölü, 1 Yaralı (2)

1 saat önce

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 2 lise öğrencisinden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 2 lise öğrencisinden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

Baki Ayşe Simitçioğlu Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören 9. sınıf öğrencileri Mehmet Özer ve Ali Tuğrul, okul çıkışı evlerine giderken Akdam Mahallesi'nde sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

Öğrencilerden Özer, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Tuğrul, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:12 Kaynak: AA

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