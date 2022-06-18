Sokak ortasında polis memuruna tekme tokat saldırı! O anlar saniye saniye kamerada - Son Dakika
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Sokak ortasında polis memuruna tekme tokat saldırı! O anlar saniye saniye kamerada

18.06.2022 14:28
Sokak ortasında polis memuruna tekme tokat saldırı! O anlar saniye saniye kamerada

İstanbul Bağcılar'da bekleme halinde olan minibüslere ceza kesileceğini belirten polis memuru, şoförlerin saldırısına uğradı. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Bağcılar'da vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Bekleme halindeki minibüslere ceza keseceğini belirten polis memuru saldırıya uğradı.

YUNUS TİMLERİ MÜDAHALE ETTİ

Polis memuru önce bir şoför tarafından yumruklandı ardından diğer araçtaki şoför de polise saldırmaya başladı. Polisin zor durumda kaldığı o anlara yunus timleri müdahale etti. Yunus timlerinin devreye girmesiyle, polislere saldıran şahıslar yakalandı.

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Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sokak ortasında polis memuruna tekme tokat saldırı! O anlar saniye saniye kamerada - Son Dakika


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