Son Dakika Haberleri: Sokaktaki yatağında ölü bulundu, cebinden 2,5 lira çıktı
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Sokaktaki yatağında ölü bulundu, cebinden 2,5 lira çıktı

1 saat önce

ANTALYA'da, bir süredir boş bir arazide yaşayan kimliği belirsiz kişi, ağacın altına serdiği yatağından ölü bulundu.

Sokaktaki yatağında ölü bulundu, cebinden 2,5 lira çıktı, System.String[]
ANTALYA'da, bir süredir boş bir arazide yaşayan kimliği belirsiz kişi, ağacın altına serdiği yatağından ölü bulundu. Yapılan incelemede, bu kişinin pantolonunun cebinden 2,5 lira çıktı.
Olay, dün saat 20.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi 1123. Sokak'ta meydana geldi. Boş arazide bir kişinin ağacın altına serdiği yatakta hareketsiz olarak yattığı ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin öldüğü tespit edildi.
Bir süredir aynı yerde yattığı belirlenen kişinin pantolonunun cebinde ise 2,5 lira ile çakmak bulundu. Ceset ölüm nedeninin tespiti ve kimliğinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 10:01 Kaynak: DHA
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