Son Dakika Haberleri: Söke Belediye Meclisi Yeni Dönemin İlk Toplantısını Yaptı

Söke Belediye Meclisi Yeni Dönemin İlk Toplantısını Yaptı

1 saat önce

Söke Belediye Meclisinin yerel seçimler sonrasında yeni dönemi ilk toplantısı yapıldı.

Söke Belediye Meclisi Yeni Dönemin İlk Toplantısını Yaptı, System.String[]
Söke Belediye Meclisinin yerel seçimler sonrasında yeni dönemi ilk toplantısı yapıldı.

Levent Tuncel başkanlığında gerçekleşen meclis toplantısını izleyenler arasında CHP İlçe Başkanı Hüseyin Akkaya, İYİ Parti İlçe Başkanı Çağlar Çelikez, MHP İlçe Başkanı Veysel Öztürk, Ak Parti İlçe Başkanı Namık Yıldırım da yer aldı. Meclis toplantısına mazereti nedeniyle CHP'li Meclis üyesi Orhan Korkmaz katılamadı.

Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başlayan meclisin açılışında konuşan Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel; "MHP ve AK Parti İlçe Başkanlarımız aramızda. Geçtiğimiz seçimde sergiledikleri duruş için hem kendilerine, hem partililerine, hem de meclis üyelerine, birde Mehmet Beliğ Azbazdar'a çok teşekkür ediyorum. Bu ilk meclisimiz, yeni dönemin Söke'mize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

İlk meclis toplantısında meclis katip üyeleri, birinci ve ikinci başkan vekilleri ve encümen üyeliği seçimi yapıldı. Egemen Dalgıç ve Neslihan Koyuncuoğlu yeni dönemin katip üyeleri olarak seçilirken, meclis birinci başkan vekilliğine Mehmet Arif Ceylan, meclis ikinci başkan vekilliği görevine ise Mehmet Mert seçildi. Encümen ise Mehmet Çınar, Adem Efe ve Orhan Korkmaz'dan oluştu.

Komisyon üyelikleri, Çiftçi Mallarını Koruma meclisi üyeliği seçimleri gibi konuların yer aldığı diğer maddelerin görüşülmesi 10 Nisan 2019 Çarşamba günü yapılacak meclisin ikinci oturumuna bırakıldı. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 02:12 Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Söke, Güncel
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