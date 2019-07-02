Son Dakika Haberleri: Söke Belediyesi, Bağarası Kemalpaşa Parkı'nı ayağa kaldırıyor
Son Dakika Güncel Haber

Söke Belediyesi, Bağarası Kemalpaşa Parkı'nı ayağa kaldırıyor

1 saat önce

Söke'ye bağlı Bağarası Mahallesinde bulunan Kemalpaşa Parkı, Söke Belediyesi ekiplerince ayağa kaldırılıyor.

Söke Belediyesi, Bağarası Kemalpaşa Parkı'nı ayağa kaldırıyor, System.String[]
Söke'ye bağlı Bağarası Mahallesinde bulunan Kemalpaşa Parkı, Söke Belediyesi ekiplerince ayağa kaldırılıyor.

Bağarası Mahallesi sakinlerinin içerisinde bulunan kafeteryanın da çalışmaya başlamasını istediği parkla ilgili, vatandaşların taleplerine Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel duyarsız kalmadı. Söke Belediyesi Park ve Bahçe İşleri ekiplerine talimat veren Başkan Tuncel, Kemalpaşa Parkı'nın ayağa kaldırılmasını istedi. Park alanında yoğun çalışmalarına başlayan ekipler, parkta değişim oluşturdu. Aydınlatmanın güçlendirildiği parkın içerisinde yer alan kafeteryanın da bir hafta içinde faaliyete geçeceği belirtildi.

Bağarası Mahalle Muhtarı Esat Arıcı yapılan çalışmalardan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek; "Kemalpaşa Parkı atıl duruma düşmesinden sonra istenmeyen durumların yaşandığı bir yer haline gelmişti. İçindeki kafeteryası 20 yıldır çalışmıyor. Talebimizi Başkanımız Levent Tuncel'e ilettik. Sağ olsun çalışmalar başladı. Kısa zamanda bakımlı hali ve kafeteryası ile halkımızın kullanımına kazandıracağız. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Söke Belediye Başkanımız Levent Tuncel'e çok teşekkür ediyoruz" dedi. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 03:25 Kaynak: İHA
Söke Belediyesi, Kemalpaşa, Bağarası, Söke, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



EPGİS Başkanı Aktaş: Petrol fiyatlarındaki artıştan eşel mobil sistemi bizi koruyacak Zenginlere ek vergi Ekim ayına ertelendi Borsa, 26 Mart'tan bu yana ilk kez 100 bin puanın üzerine çıktı Türkiye'den 10 ayda 245 bin ton fındık ihraç edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 16:25:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Söke Belediyesi, Bağarası Kemalpaşa Parkı'nı ayağa kaldırıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]