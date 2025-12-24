Söke'de Eğitim Ziyareti - Son Dakika
Söke'de Eğitim Ziyareti

24.12.2025 15:20
Aydın İl Milli Eğitim Müdürü, Söke Kaymakamı ile eğitim faaliyetlerini görüştü.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit beraberinde Müdür Yardımcısı Mehmet Atay, Şube Müdürü Bahayettin Tör ve Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı, Söke Kaymakamı Ali Akça'yı makamında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette, ilçede yürütülen eğitim faaliyetleri, devam eden okul binalarının yapımı ve onarımı, projeler ve planlanan çalışmalar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Eğitim-öğretim süreçlerinin geliştirilmesine yönelik kurumlar arası koordinasyonun önemine vurgu yapıldı.

Söke Kaymakamı Ali Akça, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, eğitimin niteliğini artırmaya yönelik her türlü çalışmaya destek vermeye devam edeceklerini ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Aydın, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Söke'de Eğitim Ziyareti
