Söke\'de Gıda İşletmelerine Denetim

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla ilçeye bağlı Güllübahçe ve Sayrakçı Mahallelerinde faaliyet gösteren gıda işletmelerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan paylaşımda, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında yürütülen çalışmalarda, işletmelerin risk sistemine dayalı olarak kontrol edildiği belirtildi. Denetimlerde, gıda işletmelerinin hijyen şartları, ürünlerin mevzuata uygunluğu ve genel çalışma şartları titizlikle incelendi. Yetkililer, halk sağlığının korunması ve güvenilir gıdaya erişimin sağlanması için denetimlerin aralıksız süreceğini vurguladı. - AYDIN