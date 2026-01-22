Söke\'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

AYDIN'ın Söke ilçesinde göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonda 2 organizatör, gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü. Bu kapsamda Söke ilçesi kırsal Doğanbey Mahallesi mevkisinde yasa dışı geçişler için hazırlık yapan organizatörlere yönelik operasyon düzenlendi. Önceki gün düzenlenen operasyonda, organizatör A.A. (30) ve M.M.B. (31) gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca göçmen kaçakçılığında kullanılmak üzere hazırlandığı tespit edilen 1 sürat botu, bot motoru ve kiralık olduğu belirlenen 1 otomobil ele geçirildi.