Son Dakika Haberleri: Söke'de Uyuşturucu Operasyonu

Söke'de Uyuşturucu Operasyonu

2 saat önce

Aydın'ın Söke ilçesinde, uyuşturucu ticareti yapanlara ve kullananlara yönelik operasyonda 19 şüpheli yakalandı.

Söke'de Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Aydın'ın Söke ilçesinde, uyuşturucu ticareti yapanlara ve kullananlara yönelik operasyonda 19 şüpheli yakalandı.

Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, 8 mahallede uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik operasyon ve yol uygulaması yapıldı.

Ekipler tarafından 2 bin 40 kişinin sorgulandığı uygulamalarda, 17 kişi uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak, 2 kişi ise uyuşturucu ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, 11,55 gram metamfetamin, 70 gram esrar, 3 ruhsatsız tabanca, 1 kuru sıkı tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ve tabancalara ait mermi ele geçirildi.

Öte yandan 403 aracın da sorgulandığı denetimlerde 4 araç trafikten men edilirken, hakkında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 15 kişi de yakalandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 04:27 Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Söke, Güncel
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