Söke'de Uyuşturucu Operasyonu

Aydın
'ın Söke
ilçesinde, uyuşturucu ticareti yapanlara ve kullananlara yönelik operasyonda 19 şüpheli yakalandı.
Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, 8 mahallede uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik operasyon ve yol uygulaması yapıldı.
Ekipler tarafından 2 bin 40 kişinin sorgulandığı uygulamalarda, 17 kişi uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak, 2 kişi ise uyuşturucu ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.
Yapılan aramalarda, 11,55 gram metamfetamin, 70 gram esrar, 3 ruhsatsız tabanca, 1 kuru sıkı tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ve tabancalara ait mermi ele geçirildi.
Öte yandan 403 aracın da sorgulandığı denetimlerde 4 araç trafikten men edilirken, hakkında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 15 kişi de yakalandı.