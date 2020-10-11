Söke'de uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı - Son Dakika

Aydın'ın Söke ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), ihbar üzerine Sazlı Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Ekipler, uyuşturucu sevkiyatı hazırlığındaki M.H'nin üst aramasında 12 poşette 315 gram esrar buldu.

Şüphelinin evinde narkotik köpeğiyle de arama gerçekleştiren ekipler, plastik bidon ve poşetlere gizlenmiş esrar ve tohum ele geçirildi.

Toplam 2 kilogram esrar ele geçiren ekipler tarafından gözaltına alınan M.H'nin işlemleri sürüyor.