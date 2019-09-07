Son Dakika Haberleri: Söke'nin kurtuluş gününe Murat Dalkılıç Coşku kattı
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Söke'nin kurtuluş gününe Murat Dalkılıç Coşku kattı

38 dakika önce

Söke, Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 97'nci yıl dönümünü Murat Dalkılıç konseri ile kutladı.

Söke'nin kurtuluş gününe Murat Dalkılıç Coşku kattı, System.String[]

Söke, Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 97'nci yıl dönümünü Murat Dalkılıç konseri ile kutladı. Pop müziğin sevilen sanatçısı Murat Dalkılıç, binlerce kişinin katıldığı konserde keyifli bir gece yaşattı.


Kurtuluş günü konseri Novada Outlet otopark alanında gerçekleşti. Söke Belediyesi Şehir Bandosu konseri ve Söke Belediyesi Halk Oyunları ekibinin gösteri sunduğu gecede Murat Dalkılıç sevilen şarkılarını seslendirdi.


Konserin son anlarından sahneye çıkarak Sökeliler adına sanatçı Murat Dalkılıç'a teşekkür eden Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel; "Söke için 6 Eylül özgürlük ve bağımsızlık demektir. Tüm halkımızın 6 Eylül Kurtuluş gününü kutluyorum. Bu anlamlı günde bizimle birlikte olan Murat Dalkılıç'a da teşekkür ediyorum" dedi.


Başkan Tuncel, sanatçı Murat Dalkılıç'a Sökespor atkısı ve Atatürk işlemeli duvar halısı hediye etti. Sanatçı Murat Dalkılıç kısa bir süre Söke'de eğitim gördüğünü, Söke'nin hayatında ayrı bir yeri olduğunu ifade ederek; Söke'de sevenleriyle buluşuyor olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.


Konserin finalinde havai fişek gösterileri geceye renk katarken, konser büyük bir koro eşliğinde söylenen marşlarla son buldu. - AYDIN

Söke Belediyesi, Murat Dalkılıç, Söke, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 11:17 Kaynak: İHA
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