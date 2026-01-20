Sol Parti'den Suriye Açıklaması - Son Dakika
Sol Parti'den Suriye Açıklaması

20.01.2026 19:30
Sol Parti, Suriye'deki cihatçı saldırılara karşı halkların birleşik mücadelesini savundu.

(ANKARA) - Sol Parti'den Suriye'de yaşananlara ilişkin olarak yapılan açıklamada, "SOL Parti; Suriye'de ABD-İsrail güdümlü cihatçı çetelerin Kürtler, Aleviler başta olmak üzere tüm halklara yönelik saldırı ve katliamlarının durdurulması için, direnenlerle omuz omuza mücadele edecektir. Bu karanlığı dağıtacak olan, halkların örgütlü ve birleşik mücadelesidir" ifadesi kullanıldı.

Sol Parti'den Suriye'de yaşananlara ilişkin olarak yapılan yazılı açıklamada, "Suriye'de emperyalist yıkım planları, halkların yaşamları üzerine basarak sürdürülüyor. İsrail'in başlattığı bölgesel savaşın yarattığı yıkımın ardından; IŞİD artığı HTŞ eliyle Suriye halkına zor, baskı ve katliamlarla gerici bir rejim dayatılmaktadır" denildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"ABD, İsrail ve Batılı emperyalist güçlerin açık desteğiyle; Kürtler ve Aleviler başta olmak üzere Suriye'nin emekçi halkları, cihatçı çetelerin hedefi haline getirilmiştir. Bu katliamların önü bilinçli biçimde açılmıştır. AKP-MHP iktidarı da bu emperyalist planın parçası olarak, cihatçı çetelerle doğrudan iş birliği içinde bu savaşın yürütücüsü konumundadır. 'Bin yıllık kardeşlik' söylemleri eşliğinde başlatılan sürecin hedefinin; Yeni Osmanlıcı bir fetihçilik anlayışıyla, Kürt halkının Suriye'deki siyasal ve toplumsal iradesinin yok edilmesi olduğu nettir.

"HTŞ çetesinin saldırılarını meşrulaştıran tutumlar, gerici karanlığın büyütülmesine hizmet etmektedir"

Suriye'de yaşananlar; ABD ve İsrail'in bölgemize dayattığı etnik ve mezhepsel ayrışmalara dayalı siyasal İslamcı rejimlerin, nasıl büyük felaketlerin kapısını araladığını bir kez daha göstermektedir. Halkları bölerek yönetmeye dayanan bu emperyalist strateji, yıkım ve kan dışında hiçbir sonuç üretmemektedir. Bu katliamlar karşısında, kimi sözde muhalif çevrelerin milliyetçi bir körlükle HTŞ çetesinin saldırılarını meşrulaştıran tutumları, ülkemizde gerici karanlığın büyütülmesine hizmet etmekten başka bir anlam taşımamaktadır. ABD emperyalizmine yaslanarak, iş birlikçi gerici rejimlerle uzlaşarak halklar lehine hiçbir kazanım elde edilemeyeceği açıktır. Emperyalizmle kurulan her bağ, halkların geleceğine vurulmuş yeni bir zincirdir.

"Omuz omuza mücadele edeceğiz"

SOL Parti; Suriye'de ABD-İsrail güdümlü cihatçı çetelerin Kürtler, Aleviler başta olmak üzere tüm halklara yönelik saldırı ve katliamlarının durdurulması için, direnenlerle omuz omuza mücadele edecektir. Bu karanlığı dağıtacak olan, halkların örgütlü ve birleşik mücadelesidir. Halkların kendi kaderlerini belirleyeceği; özgür, demokratik bir gelecek için, emperyalizme ve iş birlikçi siyasal İslamcı faşizme karşı birleşerek mücadele edeceğiz. Demokrasi, özgürlük ve barışı kazanmak için; Kürt, Türk, Alevi, Sünni tüm halkların ve emekçilerin birleşik mücadelesiyle başaracağız."

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Sol Parti, Orta Doğu, Güvenlik, Suriye, Güncel, Son Dakika

