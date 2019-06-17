Son Dakika Haberleri: Soluk borusuna lokum kaçan çocuk yoğun bakımda
Son Dakika Güncel Haber

Soluk borusuna lokum kaçan çocuk yoğun bakımda

57 dakika önce

KAHRAMANMARAŞ'ta yediği lokum nefes borusuna kaçan Berat K. (3), yoğun bakıma alındı.

Soluk borusuna lokum kaçan çocuk yoğun bakımda, System.String[]
KAHRAMANMARAŞ'ta yediği lokum nefes borusuna kaçan Berat K. (3), yoğun bakıma alındı.
Akşam saatlerin Mağralı Mahallesi'nde meydana gelen olayda Berat K. lokum yediği sırada birden nefes almakta zorlandı. Nefes borusuna lokum kaçan küçük Berat'ı ailesi hemen Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörük Selim Ek Hizmet Binası'na götürdü. Doktorlar tarafından ilk müdahalesi yapılan Berat K.'nın nefes borusundaki lokum çıkarıldı. Bir süre nefessiz kalan ve durumu ağır olan Berat, aynı hastanenin Kadın Doğum Çocuk Servisi Ek Hizmet Binası'na sevk edildi. Burada yoğun Bakım Ünitesi'ne alınan Berat K.'nın sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.


- Kahramanmaraş
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 12:20 Kaynak: DHA
Necip Fazıl Kısakürek, Kahramanmaraş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan S-400 mesajı: Burası kasaba devleti değil Fener Ol kampanyasına destek olan Civan, altyapı seçmelerine katıldı Bolu'da doktor ve hemşirenin darp edildiği iddiası - BOLU İmamoğlu ve Yıldırım'ın karşılaşması aile fotoğrafıyla bitti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.6.2019 01:17:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Soluk borusuna lokum kaçan çocuk yoğun bakımda
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]