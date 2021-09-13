Soma'da kurtuluş coşkusu meydana sığmadı - Son Dakika

Soma'da kurtuluş coşkusu meydana sığmadı

Manisa'nın Soma ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşu dolayısıyla düzenlenen törende Soma Belediye Başkanı Ali Tulup duygu dolu anlar yaşadı.

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