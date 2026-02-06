Manisa sağanak sonrası kabusu yaşadı! Caddeler sular altında kaldı, öğrenciler tahliye edildi - Son Dakika
Manisa sağanak sonrası kabusu yaşadı! Caddeler sular altında kaldı, öğrenciler tahliye edildi

06.02.2026 19:39  Güncelleme: 21:09
Manisa'nın Soma ilçesinde etkili olan sağanak yağışların ardından Bakırçay Deresi taştı. Cadde ve sokaklar ile tarım alanları suyla dolarken, bir ilkokulda öğrenciler tedbir amaçlı tahliye edildi.

Manisa'nın Soma ilçesinde etkili olan sağanak yağışların ardından Bakırçay Deresi taştı, cadde ve sokaklar ile tarım alanları suyla doldu. Trafiğe kapatılan bölgelerde ekipler çalışma başlatırken, bir ilkokulda öğrenciler tedbir amaçlı tahliye edilerek eğitime ara verildi.

Soma'da son günlerde aralıklarla etkisini sürdüren sağanak yağışlar nedeniyle debisi yükselen Bakırçay Deresi taştı.

CADDELER SULAR ALTINDA KALDI

Taşkın sonrası derenin bulunduğu İstasyon Mahallesi'ndeki Santral Sokak ve Yavuz Selim Caddesi sular altında kaldı. Bazı yollar ulaşıma kapatılırken, trafikte aksamalar yaşandı. Sürücüler, alternatif güzergahlara yönlendirildi. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

TAŞKIN RİSKİNE KARŞI ÖNLEMLER ALINDI

Ekipler tarafından taşkın riskine karşı güvenlik şeridi çekilerek, önlemler alınırken, bazı tarlalar ile bir hayvan çiftliğinin de su altında kaldığı öğrenildi.

ÖĞRENCİLER TAHLİYE EDİLDİ

İstasyon Mahallesi Temizel Sokak'taki Atatürk İlkokulu'nun bahçesi de taşkın nedeniyle suyla doldu. Tedbir amaçlı öğrenciler tahliye edilirken, okulda eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

ONARIM VE GÜÇLENDİRME ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri ile AFAD personeli bölgede inceleme ve kontrol çalışmalarını sürdürürken, suyun zarar verdiği ve çöken bölümlerde iş makineleriyle onarım ve güçlendirme çalışması başlatıldı. Yetkililer, çalışmalar tamamlanıncaya kadar sürücülerin ve vatandaşların güzergahı dikkatli kullanmaları konusunda uyarıda bulundu. Su baskını yaşanan yolların kısa sürede yeniden güvenli hale getirilmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

