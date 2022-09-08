Soma'daki orman yangını kontrol altına alındı
MANİSA - Soman'nın Kızılören Mahallesi'nde dün öğleden sonra çıkan orman yangını sabaha karşı kontrol altına alındı. Yaklaşık 60 hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi.
Kaynak: İHA
Orman İşletme Müdürlüğü, Manisa, Soma, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika
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