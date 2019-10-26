Son Dakika Haberleri: Somalı çocuklar cumhuriyet için koştular
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Somalı çocuklar cumhuriyet için koştular

1 saat önce

Manisa'nın Soma ilçesinde Cumhuriyetin Kuruluşunun 96. Yılı dolayısıyla "Cumhuriyet Koşusu" düzenlendi.

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Manisa'nın Soma ilçesinde Cumhuriyetin Kuruluşunun 96. Yılı dolayısıyla "Cumhuriyet Koşusu" düzenlendi.

Soma Kaymakamlığı Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Soma Belediyesi ve Zaferspor'un desteğiyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde organize edilen koşuya ilkokul, ortaokul ve liselerden öğrenciler katıldı.

Yaklaşık 300 sporcunun katıldığı Cumhuriyet Koşusu, Soma İstasyon Mahallesinde hazırlanan parkurda gerçekleşti.

Koşuda çeşitli kategorilerde dereceye giren sporcular için Soma Zaferspor tesislerinde kupa töreni düzenlendi.

Soma Belediyesi, Manisa, Soma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 10:54 Kaynak: AA
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