Somali'de cumhurbaşkanlığı seçimi için 39 aday yarışacak - Son Dakika
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Somali'de cumhurbaşkanlığı seçimi için 39 aday yarışacak

11.05.2022 19:16
Somali'de cumhurbaşkanlığı seçimi için 39 aday yarışacak

Somali'de pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için 39 aday başvuru yaptı.

Somali'de pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için 39 aday başvuru yaptı.

Yerel basındaki habere göre, cumhurbaşkanlığı seçimleri için şimdiye kadar 1'i kadın 39 aday kayıt yaptırdı.

Başvuranlar arasında mevcut Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu, eski Cumhurbaşkanı Şerif Şeyh Ahmed ve eski Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud da yer aldı.

Öte yandan, seçimlerin yapılacağı alanda güvenliği, Afrika Birliği Somali Geçiş Misyonunun sağlayacağı açıklandı.

275 sandalyeli Halk Meclisi ve 54 üyeli Senato, pazar günü ülkeyi 4 yıl boyunca yönetecek yeni ismi belirleyecek.

Seçimlerde mevcut ve eski cumhurbaşkanlarının yanı sıra eski Başbakan Hasan Ali Hayri ve Puntland Eyaleti Başkanı Said Abdullahi Deni de öne çıkan adaylar arasında gösteriliyor.

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Muhammed Abdullah Fermacu, cumhurbaşkanı, Somali, Pazar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Somali'de cumhurbaşkanlığı seçimi için 39 aday yarışacak - Son Dakika


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