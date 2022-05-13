Somali'de cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi güvenlik önlemleri artırıldı - Son Dakika
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Somali'de cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi güvenlik önlemleri artırıldı

13.05.2022 19:24
Somali'de cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi güvenlik önlemleri artırıldı

Somali'de 15 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi başkent Mogadişu'da güvenlik önlemleri hat safhaya çıkarıldı.

Somali'de 15 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi başkent Mogadişu'da güvenlik önlemleri hat safhaya çıkarıldı.

Seçimlerin yapılacağı Aden Adde Havalimanı'na çıkan tüm yollara güvenlik noktaları kurulurken, sivil halkın bölgeye yaklaşmasına müsaade edilmiyor.

Havalimanı çevresinde Afrika Birliği Somali Geçiş Misyonu askerleri görev yaparken, şehirde ise 1,5 yıl ertelenen seçimler nedeniyle endişeli bekleyiş hakim.

Seçimleri sabote etmek isteyen terör örgütü Eş-Şebab, ülkede son haftalarda saldırılarını yoğunlaştırdı ve çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı.

Yaklaşık 40 cumhurbaşkanı adayı arasında görev başındaki isim Muhammed Abdullah Fermacu, eski Cumhurbaşkanı Şerif Şeyh Ahmed, eski Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve Puntland Eyaleti Başkanı Said Abdullahi Dani öne çıkıyor.

Yarışın bu 4 isim arasında geçmesi beklenirken, cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklayan diğer önemli isimler arasında eski Başbakan Hasan Ali Hayri ve Wadajir Partisi lideri Abdirahman Abdishakur da bulunuyor.

15 Mayıs'ta yapılacak seçimde yeni cumhurbaşkanının 329 milletvekilinin üçte ikisinin oyunu alması gerekirken, yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde seçim 2. tura kalacak.

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Güvenlik Önlemleri, Mogadişu, Somali, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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